установити закономірність у числовому ряду та продовж його до числа 640. 5,10,20,
Математика
установити закономірність у числовому ряду та продовж його до числа 640. 5,10,20,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10 10*2=20 кожне нове число в 2 рази більше від попереднього, тому ряд буде мати вигляд 5,10,20,40, 80, 160, 320, 640
Гость:
10 : 5 = 2 20 : 10 = 2 Кожне наступне число більше попереднього вдвічі, тому наступні числа 40, 80, 160, 320, 640
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