 100 литров сока разлили в трехлитровые и пятилитровые банки.Трехлитровых банок было 10.Сколько было пятилитровых банок?

Математика
 100 литров сока разлили в трехлитровые и пятилитровые банки.Трехлитровых банок было 10.Сколько было пятилитровых банок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*10+5*x=100 30+5x=100 5x=70 x=14
Гость:
получается раз 3 литровых было 10 то осталось 70 литров и их разлить на 14 5-ти литровых
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