3 примера сложносочинительные предложение
Русский язык
3 примера сложносочинительные предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я еще верил другу, но он иногда во мне сомневался. Пришла весна, и все кругом запело. Вы любите родителей, а они за вас жизнь отдадут, не задумываясь.
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