запии все двухзначные числа от 30 до 100,в которых число десятков на 2 больше числа единиц.
Математика
запии все двухзначные числа от 30 до 100,в которых число десятков на 2 больше числа единиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31, 42, 53,64, 75, 86,97 - все двухзначные числа от 30 до 100,в которых число десятков на 2 больше числа единиц. (3-1=2, ... , 9-7=2 первая цифра - число десятков, вторая число единиц)
Гость:
31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
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