При делении числа y на число x в частном получается 5, а в остатке 10. Задайте формулой функцию y от х. Какова область определения этой функции? Найдите 2 пары соответственных значений х и y.

Алгебра
При делении числа y на число x в частном получается 5, а в остатке 10. Задайте формулой функцию y от х. Какова область определения этой функции? Найдите 2 пары соответственных значений х и y.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = 5 * X + 10 Область определения X > 10. Пары чисел :  11  и  65 ;  13  и  75.
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