При делении числа y на число x в частном получается 5, а в остатке 10. Задайте формулой функцию y от х. Какова область определения этой функции? Найдите 2 пары соответственных значений х и y.

Алгебра

При делении числа y на число x в частном получается 5, а в остатке 10. Задайте формулой функцию y от х. Какова область определения этой функции? Найдите 2 пары соответственных значений х и y.

Автор: Гость