Доказать, что среди произвольных шести чисел есть два таких, разница которых делится на пять.
Алгебра
Доказать, что среди произвольных шести чисел есть два таких, разница которых делится на пять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а1, а2, а3, а4, а5, а6 - данные числа в порядке возрастания при делении на 5, они могут давать остатки 0,1,2,3,4 (5 разных остатков). Значит найдутся два числа, которые будут давать одинаковый остаток при делении на 5 (всех чисел 6, а остатков 5, хотя бы один остаток встретится дважды). Их разность будет делится на 5 Доказано.
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