У девочки была коробка канфет,она съела одну и разделила с братом поровну,потом еще съела одну и разделила с сестрой поровну,и у нее осталось 5 канфет. Вопрос- сколько было канфет?
Математика
У девочки была коробка канфет,она съела одну и разделила с братом поровну,потом еще съела одну и разделила с сестрой поровну,и у нее осталось 5 канфет. Вопрос- сколько было канфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 осталось, т.к. 5 осталось +5 сестра + 5 сама девочка + 5 брат + 5 сама девочка =25
Гость:
у неї було 5 канфет вона зїла 1 канфету і поділилась з братом, також потім вона зїлаще 1 канфету і тотім знову поділилась з сестрою. Отже маємо рівність: (5*2+1)*2+1=11*2+1=22+1=23 у неї було 23 канфети
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