У девочки была коробка канфет,она съела одну и разделила с братом поровну,потом еще съела одну и разделила с сестрой поровну,и у нее осталось 5 канфет. Вопрос- сколько было канфет?

Математика

У девочки была коробка канфет,она съела одну и разделила с братом поровну,потом еще съела одну и разделила с сестрой поровну,и у нее осталось 5 канфет. Вопрос- сколько было канфет?

Автор: Гость