На изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги,сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков.Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков?

Математика
На изготовление 20 аппликаций требуется столько же цветной бумаги,сколько требуется для изготовления 60 китайских фонариков.Сколько аппликаций можно сделать вместо 27 фонариков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/20=3 из одного и того же кол-ва бумаги аппликаций получается в 3 раза меньше , чем фонариков. значит, вместо 27 фонариков можно сделать 27/3=9 аппликаций.
Гость:
На одну аппликацию уходит столько же цветной бумаги, что и на 60 : 20 = 3 китайских фонарика, поэтому вместо 27 фонариков можно сделать  27 : 3 = 9 аппликаций.
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