Покоящееся тело начинает движение с невероятным ускорением.В третью секунду оно проходит путь 5 м.Какой путь пройдёт за 3 с?
Физика
Покоящееся тело начинает движение с невероятным ускорением.В третью секунду оно проходит путь 5 м.Какой путь пройдёт за 3 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь, пройденный телом, двигающимся равноускоренно из состояния покоя за время t, равен S (t) = a * t² / 2 Путь, пройденный телом за третью секунду, равен S₃ = S (3) - S (2) = a * 3² / 2 - a * 2² / 2 = 4,5 * a - 2 * a = 2,5 * a = 5 , откуда а = 5 / 2,5 = 2 м/c². Тогда путь тела за 3 секунды S (3) = 2 * 3² / 2 = 9 м.
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