Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла. Чему равны углы треугольника?

Математика
Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла. Чему равны углы треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол треугольника равен Х, тогда второй - X/3, а третий - Х/6. Получаем уравнение Х + Х/3 + X/6 = 1,5 * X = 180 ,  откуда  Х = 180 / 1,5 = 120 Итак, углы треугольника равны 120°, 120/3 = 40° и 120/6 = 20°. 
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