за 5 с до финиша скорость велосипедиста равнялась 27 км/ч, а на финише - 36 км/ч.найти ускорение, считая движение велосипедиста равнопеременным . Какое расстояние пройдено велосипедистом ?

Физика

за 5 с до финиша скорость велосипедиста равнялась 27 км/ч, а на финише - 36 км/ч.найти ускорение, считая движение велосипедиста равнопеременным . Какое расстояние пройдено велосипедистом ?

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