за 5 с до финиша скорость велосипедиста равнялась 27 км/ч, а на финише - 36 км/ч.найти ускорение, считая движение велосипедиста равнопеременным . Какое расстояние пройдено велосипедистом ?
Физика
за 5 с до финиша скорость велосипедиста равнялась 27 км/ч, а на финише - 36 км/ч.найти ускорение, считая движение велосипедиста равнопеременным . Какое расстояние пройдено велосипедистом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость велосипедиста в м/c: начальная - V ₀ = 27 : 3,6 = 7,5 м/с, конечная - V₁ = 36 : 3,6 = 10 м/с. Тогда его ускорение a = (V₁ - V₀) / t = (10 - 7,5) / 5 = 0,5 м/с². Путь велосипедиста за 5 секунд равен S = V₀ * t + a * t² / 2 = 7,5 * 5 + 0,5 * 5² / 2 = 37,5 + 6,25 = 43,75 м.
Гость:
Дано: Решение: t = 5с a = υ – υ0/t; a = 10 м/с - 7,5 м/с / 5с = 0,5 м/с2 υ0= 27 км/ч = 7,5 м/с a = 10 м/с - 7,5 м/с / 5с = 0,5 м/с2 υ = 36 км/ч = 10 м/с s = υ0t + at2 / 2; a – ?; s – ? s = 7,5 м/с · 5с + 0,5 м/с2 · (5с)2 / 2 = 43,75м Ответ: a = 0,5 м/с2 s = 43,75м
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