за 5 часов по течению реки лодка проходит тот же путь, что и за 7,5 часов по озеру. Сколько километров лодка пройдет за 3 часа против течения, если скорость течения реки 2 км/ч
Алгебра
за 5 часов по течению реки лодка проходит тот же путь, что и за 7,5 часов по озеру. Сколько километров лодка пройдет за 3 часа против течения, если скорость течения реки 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость лодки х км\час, тогда ее скорость по течению х+2 км\час, против течения х-2 км\час, за 5 часов по течению она прошла 5(х+2)=5х+10 км, против течения прошла 7.5х км. По условию задачи 5х+10=7.5х 10=7.5х-5х 10=2.5х х=10:2.5 х=4 значит скорость лодки 4 км\час ее скорость против течения 4-2=2 км\час за 3 часа против течения она пройдет 3*2=6 км. ответ: 6 км
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