Основание прямоугольного параллелепипеда- квадрат. Найдите объём параллелепипеда, если высота его равна 4 см, а диагональ параллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45градусов
Геометрия
Основание прямоугольного параллелепипеда- квадрат. Найдите объём параллелепипеда, если высота его равна 4 см, а диагональ параллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диагональ образует 45 градусов, то высота равна диагонали основания параллелепипеда (4 см), сторона основания равна 2 корень из 2, объём = 2 корень из 2 * 2 корень из 2 * 4 = 32 см в кубе
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