Бассейн при одновременном включении трёх труб может наполниться за 4 часа, через одну первую трубу - за 10 часов, а через одну вторую - за 15 часов. За сколько времени может наполниться пустой бассейн через одну третью трубу?

Математика
Бассейн при одновременном включении трёх труб может наполниться за 4 часа, через одну первую трубу - за 10 часов, а через одну вторую - за 15 часов. За сколько времени может наполниться пустой бассейн через одну третью трубу?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\10 басейна наполняется за час первой трубой 2) 1\15 басейна за час наполняется за час второй трубой 3) 1\4 басейна за час наполняется тремя трубами вместе 4) 1\4-1\10-1\15=(15-6-4)\60=5\60=1\12 басейна наполняется за час третьей трубой 5) 1:1\12=12 часов - через столько времени может наполниться пустой бассейн через одну третью трубу ответ: через 12 часов
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