Бассейн при одновременном включении трёх труб может наполниться за 4 часа, через одну первую трубу - за 10 часов, а через одну вторую - за 15 часов. За сколько времени может наполниться пустой бассейн через одну третью трубу?

Математика

Бассейн при одновременном включении трёх труб может наполниться за 4 часа, через одну первую трубу - за 10 часов, а через одну вторую - за 15 часов. За сколько времени может наполниться пустой бассейн через одну третью трубу?

Автор: Гость