подчеркните главные члены Листва улеглась вокруг берёзы золотом кольцом. плизззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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подчеркните главные члены Листва улеглась вокруг берёзы золотом кольцом. плизззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва(подлежащие подчеркиваем одной чертой)улеглась(сказуемое подчеркиваем двумя чертами)
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