12 человек участвовали в конкурсе певцов,3 человека и в конкурсе певцов и в конкурсе чтецов. Хотя бы в одном из этих конкурсов участвовали 26 человек.Сколько человек участвовало в конкурсе чтецов?
Математика
12 человек участвовали в конкурсе певцов,3 человека и в конкурсе певцов и в конкурсе чтецов. Хотя бы в одном из этих конкурсов участвовали 26 человек.Сколько человек участвовало в конкурсе чтецов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 26-3=23 -человека участвовали либо только в конкурсе певцов, либо только в конкурсе чтецов 2) 23-12=11 человек учавствовали только в конкурсе чтецов 3) 11+3=14 человек учавствовали в конкурсе чтецов ответ: 14 человек
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