12 человек участвовали в конкурсе певцов,3 человека и в конкурсе певцов и в конкурсе чтецов. Хотя бы в одном из этих конкурсов участвовали 26 человек.Сколько человек участвовало в конкурсе чтецов?

Математика

12 человек участвовали в конкурсе певцов,3 человека и в конкурсе певцов и в конкурсе чтецов. Хотя бы в одном из этих конкурсов участвовали 26 человек.Сколько человек участвовало в конкурсе чтецов?

Автор: Гость