В соревнованиях по прыжкам в длину участвовало 18 человек, а по прыжкам в высоту 21 человек. Причем и в тех и других соревнованиях участвовали 16 человек. Сколько человек участвовало в соревнованиях?

Математика

В соревнованиях по прыжкам в длину участвовало 18 человек, а по прыжкам в высоту 21 человек. Причем и в тех и других соревнованиях участвовали 16 человек. Сколько человек участвовало в соревнованиях?

Автор: Гость