В соревнованиях по прыжкам в длину участвовало 18 человек, а по прыжкам в высоту 21 человек. Причем и в тех и других соревнованиях участвовали 16 человек. Сколько человек участвовало в соревнованиях?
Математика
В соревнованиях по прыжкам в длину участвовало 18 человек, а по прыжкам в высоту 21 человек. Причем и в тех и других соревнованиях участвовали 16 человек. Сколько человек участвовало в соревнованиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18-16=2 человека участвовали только в прыжках на высоту 2) 21-16=5 человек учавстовали только в прыжкаъ в длину 3) 2+5+16=23 человека учавствало в соревнованиях ответ: 23 человека
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