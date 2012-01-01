Расчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 калия.
Химия
Расчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
реакция 2К+2Н20=2К0Н+Н2 2Na+2H20=2Na0H+H2 отсюдфа 18,4гр -х литров 46-22,4 отсюда х=8,96-это по натрию.а по калию 15,6-х литров 78-22.4 литров отсюда х=4,48.сложив оба ответа мы получим 8,96+4,48=13,44
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