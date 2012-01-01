Расчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 калия.

Химия

Расчитайте объем водорода (н.у.), который выделится при действии избытка воды на сплав, содержащий 18,4 г натрия и 15,6 калия.

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