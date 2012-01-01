  нашем классе 30 учащихся. На экскурсию в музей ходили 23 человека,в кино 21 человек,5 человек не ходили ни на экскурсию ни в кино. Сколько человек ходили и на экскурсию и в кино?

Гость: Гость:

1) 30-5=25 человек ходили хотя бы в кино, или на экскурсию в музей 2) 25-23=2 человека(которые ходили хотя бы в кино, или на экскурсию в музей) не ходили музей 3) 21-2=19 человек ходило и в кино и на экскурсию в музей ответ: 19 человек