С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца ,А С 8 ГРЯДОК ДРУГОГО ОГОРОДА -336 ОГУРЦОВ.С грядки какого из этих огородов собрали больше и на сколько,если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну?
Математика
С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца ,А С 8 ГРЯДОК ДРУГОГО ОГОРОДА -336 ОГУРЦОВ.С грядки какого из этих огородов собрали больше и на сколько,если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 504:6=84 огурца собирали с одной грядки первого огорода 2) 336:8=42 огурца собирали с одной грядки второго огорода 2)84-42=42 огурца - на столько больше собирали с одной грядки второго огорода ответ: на 42 огурца больше с одной грядки второго огорода
Гость:
504/6=84шт на первом огороде 336/8=42шт на втором 84>42 с грядки первого огорода собрали больше на 84-42=42шт
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