С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца ,А С 8 ГРЯДОК ДРУГОГО ОГОРОДА -336 ОГУРЦОВ.С грядки какого из этих огородов собрали больше и на сколько,если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну?

Математика

С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца ,А С 8 ГРЯДОК ДРУГОГО ОГОРОДА -336 ОГУРЦОВ.С грядки какого из этих огородов собрали больше и на сколько,если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну?

Автор: Гость