Закончите уравнение реакций: N2+H2--- CO2+H2O---- H2SO$+Ca---------  

Химия
Закончите уравнение реакций: N2+H2--- CO2+H2O---- H2SO$+Ca---------  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  N2+3H2= 2NH3 CO2+H2O----H2CO3 4Ca + 5H2SO4(конц)---> 4CaSO4 + H2S + 4Н2О        
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