Закончите уравнение реакций: N2+H2--- CO2+H2O---- H2SO$+Ca---------
Химия
Закончите уравнение реакций: N2+H2--- CO2+H2O---- H2SO$+Ca---------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2= 2NH3 CO2+H2O----H2CO3 4Ca + 5H2SO4(конц)---> 4CaSO4 + H2S + 4Н2О
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две мастерские работая одновременно сшили 300 одинаковых форм для школы за 6 дней. Первая мастерская самостоятельно может выполнить этот заказ за 1...
Математика
Несколько четырехугольников и пятиугольников. Всего фигур 8, сторон 35.Сколько четырехугольников и пятиугольников?