ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ СТУЧАТ СТУЧАТ НЕ ВЕЛЯТ СКУЧАТЬ ИДУТ ИДУТ А ВСЕ ТУТ ДА ТУТ
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ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ СТУЧАТ СТУЧАТ НЕ ВЕЛЯТ СКУЧАТЬ ИДУТ ИДУТ А ВСЕ ТУТ ДА ТУТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
часы -------------------------------------------------
Гость:
на моё мнение это ноги
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