ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ СТУЧАТ СТУЧАТ НЕ ВЕЛЯТ СКУЧАТЬ ИДУТ ИДУТ А ВСЕ ТУТ ДА ТУТ

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ОТГАДАТЬ ЗАГАДКУ СТУЧАТ СТУЧАТ НЕ ВЕЛЯТ СКУЧАТЬ ИДУТ ИДУТ А ВСЕ ТУТ ДА ТУТ

Автор: Гость