В ВОДЕ ОБЪЕМОМ 24.9 СМ КУБИЧЕСКИХ РАСТВОРЕН АММИАК ОБЪЕМОМ 6.72 ДМ КУБИЧЕСКИХ. КАКОВА МАССОВАЯ ДОЛЯ NH3 В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ?
Химия
В ВОДЕ ОБЪЕМОМ 24.9 СМ КУБИЧЕСКИХ РАСТВОРЕН АММИАК ОБЪЕМОМ 6.72 ДМ КУБИЧЕСКИХ. КАКОВА МАССОВАЯ ДОЛЯ NH3 В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 куб. см = 0.001 литра m(Н2О) = 0.0249 кг = 24.9 г 1 куб. дм = 1 литр V((NH3) = 0.00672 м3 = 6720 куб см p(NH3)=0.0007723 (н.у.) г/см³ m(NH3) = 5,12 г W = 5.12/24.9 * 100 = 20%
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