Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника
Геометрия
Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты точка А1 середины отрезка ВС: х=(-1+6)\2=2.5, y=(4+(-2))\2=1 A1(2.5;1) координаты вектора AA1 (2.5-5;1-1)=(-2.5;0)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С конечной остановки по разным маршрутам отправляются одновременно два автобуса. Первый возвращается каждые 40 мин, второй каждые--60 мин. Через к...
Физика
2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате) такой нет ?
Геометрия
меншая сторона прямоугольника =9см,и образовывает с диоганалью угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника! ...