Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника

Геометрия
Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты точка А1 середины отрезка ВС: х=(-1+6)\2=2.5, y=(4+(-2))\2=1   A1(2.5;1)   координаты вектора AA1 (2.5-5;1-1)=(-2.5;0)
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