Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника

Геометрия

Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника

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