размножение малярийного плазмодия.

Биология
размножение малярийного плазмодия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при сосании крови больного человека малярийным комаром плазмодии попадают в желудок насекомого.там происходит полово размножение малярийного плазмодия в результате чего снова образуется множество очень мелких клеток.
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