Является ли данная функция обратной по отношению к самой себе: г) у=3х 

Алгебра
Является ли данная функция обратной по отношению к самой себе: г) у=3х 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г) у=3х x=y\3   pначит обратной функцией к даной будет функция y=x\3, которая не равна данной, а значит данная функция не будет обратной к самой себе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Fe+HCL= CuO+HCL= ZnO+HCL= Ca(OH)2+HCL= Na2CO3+HCL= NH3+HCL=    
Ответить
Українська література
В чем особенности федерализма в новой России???
Ответить
Физика
З висоти 100м без початкової швидкості падає тіло. Знайдіть середню швидкість на другій половині шляху.
Ответить
Қазақ тiлi
зробити фонетичний розбір слів:стерегти,коштовний,беззаконня
Ответить
Геометрия
Одна сторона прямоугольника в 7 раз больше другой.Найти стороны,если перимитр 80см
Ответить