Является ли данная функция обратной по отношению к самой себе: г) у=3х
Алгебра
Является ли данная функция обратной по отношению к самой себе: г) у=3х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
г) у=3х x=y\3 pначит обратной функцией к даной будет функция y=x\3, которая не равна данной, а значит данная функция не будет обратной к самой себе
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