Одна сторона прямоугольника в 7 раз больше другой.Найти стороны,если перимитр 80см
Геометрия
Одна сторона прямоугольника в 7 раз больше другой.Найти стороны,если перимитр 80см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна сторона прямогоульника х см, тогда вторая 7х см, периметр равен 2*(х+7х)=2*8х=16х см. По условию задачи 16х=80 х=80:16 х=5 7х=5*7=35 ответ: 5 см, 35 см - стороні прямоугольника
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