Из данных слов составьте два предложения с прямой речью:первое- без обращения, второе- с обращением. зима, на, грядка, прорости, чеснок,рассказать, Дима, на, урок,
Русский язык
Из данных слов составьте два предложения с прямой речью:первое- без обращения, второе- с обращением. зима, на, грядка, прорости, чеснок,рассказать, Дима, на, урок,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)"Зимой у нас на грядке пророс чеснок!"-рассказал Дима на уроке. 2)"Дима,расскажи сегодня на уроке,что зимой у нас на грядке пророс чеснок!"-посоветовала мама.
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