Составить текст-рассуждение "живительная сила солнечных лучей"(5-7 пр.)Заранее спасибо!!!

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Составить текст-рассуждение "живительная сила солнечных лучей"(5-7 пр.)Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живительная сила солчных лучей,нас согревает помогает нам,жить на этой земле.Земля крутится вокруг солнце,а ночью звёзды появлятся на небе.Благодоря солнцу все люди на земле живут.
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