Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?

Математика
Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть - х Всего частей - 59 50х-6х = 8,8 1 часть - 0.2 кг 59*0,2 = 11,8 кг
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