Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?
Математика
Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть - х Всего частей - 59 50х-6х = 8,8 1 часть - 0.2 кг 59*0,2 = 11,8 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно исправить ошибку.1. Open the window.But i opened the window.2.I has seen the film.3.He have opened the door.4.They have clean the room.
Алгебра
из двух пунктов навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. К моменту встречи велосипеедист проехал в 4 раза больше...