Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?

Математика

Для борьбы с вредителями садов готовится известково-серный отвар,состоящий из 6 частей серы , 3 частей негашеной извести и 50 частей воды(по массе).Сколько получится килограммов отвара ,если воды взять на 8,8 больше,чем серы?

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