из двух пунктов навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. К моменту встречи велосипеедист проехал в 4 раза больше чем прошёл пешеход. Найдите расстояние между пунктами если известно что...
Алгебра
из двух пунктов навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. К моменту встречи велосипеедист проехал в 4 раза больше чем прошёл пешеход. Найдите расстояние между пунктами если известно что до встречи велосипедист проехал на 20,7 км больше чем прошёл пешеход.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км - прошёл пешеход 4х км - проехал велосипедист х+4х=5х - расстояние между пунктами 4х-х=20,7 3х=20,7 х=6,9 (км) - прошёл пешеход 6,9*5=34,5 (км) - расстояние между пунктами
Гость:
20,7 км=20700 м 1)20700:4=5175 (м)-прошел пешеход 2)5175+20700=25875(м)-проехал велосипедист 3)25875+5175=31050(м)-расстояние между пунктами Ответ:31050 м = 31,05 км
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