из двух пунктов навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. К моменту встречи велосипеедист проехал в 4 раза больше чем прошёл пешеход. Найдите расстояние между пунктами если известно что...

Алгебра

из двух пунктов навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. К моменту встречи велосипеедист проехал в 4 раза больше чем прошёл пешеход. Найдите расстояние между пунктами если известно что до встречи велосипедист проехал на 20,7 км больше чем прошёл пешеход.

Автор: Гость