Лодка проплыла 18 км. по течению реки и 6 км. против течения, затратив на весь путь 4ч. Чему равна собственная скорость лодки, если скорость течения равна 3 км. в час!

Алгебра
Лодка проплыла 18 км. по течению реки и 6 км. против течения, затратив на весь путь 4ч. Чему равна собственная скорость лодки, если скорость течения равна 3 км. в час!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость лодки х км\час, тогда скорость лодки против течения х-3 км\час, скорость лодки за течением реки равна х+3 км\час. По условию задачи составляем уравнение ирегаем его: 18\(х+3)+6\(х-3)=4 18(x-3)+6(x+3)=4(x^2-9) 18x-54+6x+18=4x^2-36 4x^2-24x=0 x^2-6x=0 x(x-6)=0 х=0 или х=6 х=0 - невозможно скорость лодки не может быть нулевой значит х=6 ответ: 6 км\час - собственная скрость лодки
Гость:
Пусть Х - собственная скорость лодки. Тогда ее скорость по течению Х + 3, а против течения -  Х - 3. Получаем уравнение   18          6   ------- + ------- = 4  Х + 3     Х - 3 18 * (Х - 3) + 6 * (Х + 3) ----------------------------- = 4       (Х - 3) * (Х + 3)    24 * Х - 36  ---------------- = 4       Х² - 9  6 * Х - 9 = Х² - 9   Х² - 6 * Х = 0 Х₁ = 0 (не подходит)    Х₂ = 6 Итак, собственная скорость лодки  6 км/ч.
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