Составьте из букв слова ТИРАННОЗАВР как можно больше новых слов (нарицательных существительных в ед. ч.). Слова должны состоять из 4 и более букв.

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Составьте из букв слова ТИРАННОЗАВР как можно больше новых слов (нарицательных существительных в ед. ч.). Слова должны состоять из 4 и более букв.

Автор: Гость