Составьте из букв слова ТИРАННОЗАВР как можно больше новых слов (нарицательных существительных в ед. ч.). Слова должны состоять из 4 и более букв.
Русский язык
Составьте из букв слова ТИРАННОЗАВР как можно больше новых слов (нарицательных существительных в ед. ч.). Слова должны состоять из 4 и более букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
трон нота взор тина звон рота роза затор аорта
Гость:
РАНА,ТИРАН,роза,зона,навар,ваза,затор,вата,нора,ватин,равнина,вазон, нота,рота.навоз,тавро,ворота,ворот,ванна,вино,варан(это ящерица),тина,зонт,затвор,звон,
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