стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше ,чем 1 кг картофеля . Какова цена картофеля и цена помидоров ?

Математика

стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше ,чем 1 кг картофеля . Какова цена картофеля и цена помидоров ?

Автор: Гость