стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше ,чем 1 кг картофеля . Какова цена картофеля и цена помидоров ?
Математика
стоимость 1 кг помидоров в 3 раза или на 30 руб. больше ,чем 1 кг картофеля . Какова цена картофеля и цена помидоров ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть цена 1 кг картофеля Х руб, тогда цена 1 кг помидоров 3 * Х руб. Получаем уравнение 3 * Х - Х = 2 * Х = 30 Х = 30 / 2 = 15 Таким образом, 1 кг картофеля стоит 15 руб., а 1 кг помидоров - 45 руб.
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