Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.Вместе они поймали 192 рыбки причем Щукин поймал 53 рыбки, что на 15 больше,чем Карпов. Сколько рыб поймал Сомов.

Математика

Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.Вместе они поймали 192 рыбки причем Щукин поймал 53 рыбки, что на 15 больше,чем Карпов. Сколько рыб поймал Сомов.

Автор: Гость