Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.Вместе они поймали 192 рыбки причем Щукин поймал 53 рыбки, что на 15 больше,чем Карпов. Сколько рыб поймал Сомов.
Математика
Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.Вместе они поймали 192 рыбки причем Щукин поймал 53 рыбки, что на 15 больше,чем Карпов. Сколько рыб поймал Сомов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щ+К+С=192 Щ=53 К=53-15=38 С=192-53-38=101 Сомов поймал 101 рыбу.
Гость:
1)сколько поймал Карпов 53-15=38 2)сколько поймал Сомов 192-(53+38)= 101
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