вычислите длину ребра куба если его полная поверхность равна 150 см2

Геометрия
вычислите длину ребра куба если его полная поверхность равна 150 см2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полная поверхность куба равна 6*a^2, где а - ребро куба, поєтому 6*a^2=150 a^2=150:6 a^2=25 a>0,  a=5 ответ: 5см
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