Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время, как и 4 км вверх по реке, которая впадает в озеро. Найдите скорость движения катера по озеру, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
Алгебра
Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время, как и 4 км вверх по реке, которая впадает в озеро. Найдите скорость движения катера по озеру, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость катера х км\час, тогда скорость катера против течения х-3 км\час. По условию задачи составляем уравнение ирегаем его: 5\х=4\(х-3) 5(х-3)=4х 5х-15=4х 5х-4х=15 х=15 ответ: 15 км\час - собственная скрость катера
Гость:
V=S/t V - скорость катера) 5/V = 4/(V-3) 4V= 5(V-3) 4V= 5V-15 -V=-15 V=15 км/ч
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