Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время, как и 4 км вверх по реке, которая впадает в озеро. Найдите скорость движения катера по озеру, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Алгебра

Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время, как и 4 км вверх по реке, которая впадает в озеро. Найдите скорость движения катера по озеру, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Автор: Гость