на солнышке грелись кошка и несколько котят у всех у них лап на 24 лапы больше чем хвостов,сколько котят у кошки?

Математика
на солнышке грелись кошка и несколько котят у всех у них лап на 24 лапы больше чем хвостов,сколько котят у кошки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвостиков - х х+24 - количество ног х+24=4х -т.к. ног у котов в 4 раза больше, чем хвостов 3х=24 х=8- котов всего  8-1=7 котят - все коты минус одна кошка Ответ: у кошки 7 котят 
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