на солнышке грелись кошка и несколько котят у всех у них лап на 24 лапы больше чем хвостов,сколько котят у кошки?

Математика

на солнышке грелись кошка и несколько котят у всех у них лап на 24 лапы больше чем хвостов,сколько котят у кошки?

Автор: Гость