хорда АВ равна радиусу окружности с центром в точке О,отрезок ВС-диаметр этой окружности.а)Вычислите градусную меру вписанного угла АВС;б)Чему равна градусная мера центрального угла АОС?
Геометрия
хорда АВ равна радиусу окружности с центром в точке О,отрезок ВС-диаметр этой окружности.а)Вычислите градусную меру вписанного угла АВС;б)Чему равна градусная мера центрального угла АОС?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АОВ - равносторонний (АО=АВ=ОВ) => угол АВС = углуАОВ = углу ОАВ = 60 град угол ОАС = 180 - угол АОВ = 180-60 = 120 (град)
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