хорда АВ равна радиусу окружности с центром в точке О,отрезок ВС-диаметр этой окружности.а)Вычислите градусную меру вписанного угла АВС;б)Чему равна градусная мера центрального угла АОС?

Геометрия

хорда АВ равна радиусу окружности с центром в точке О,отрезок ВС-диаметр этой окружности.а)Вычислите градусную меру вписанного угла АВС;б)Чему равна градусная мера центрального угла АОС?

Автор: Гость