Стороны паралелограма равняются 7корней из 3 и 14 сантиметров а тупой угол 150 градусов.Найти меншую диагональ?
Геометрия
Стороны паралелограма равняются 7корней из 3 и 14 сантиметров а тупой угол 150 градусов.Найти меншую диагональ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в параллелограмме тупой угол 150°, то острый угол 30°. Тогда меньшая диагональ по теореме косинусов D² = (7 * √ 3)² + 14² - 2 * 14 * 7 * √ 3 * cos 30° = 147 + 196 - 294 = 49 Следовательно D = 7 см.
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