сочинение на тему нуждается ли русский язык в защите

Русский язык
сочинение на тему нуждается ли русский язык в защите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще бы! Если бы государство не работало бы по этому вопросу - язык бы был настолько аморфным, что его было бы трудно сохранить...  да и то.. в нашем языке - 20% иноязычных слов.. а это опасно..  в первую очередь: нужно следить за преподаванием в учебных заведениях.. отсюда вся база... нужно следить за нормами речи в СМИ, а также поднимать общую граммотность всего народа... ведь когда то мы были самой читающей нацией..
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