сочинение на тему нуждается ли русский язык в защите

Гость: Гость:

Еще бы! Если бы государство не работало бы по этому вопросу - язык бы был настолько аморфным, что его было бы трудно сохранить... да и то.. в нашем языке - 20% иноязычных слов.. а это опасно.. в первую очередь: нужно следить за преподаванием в учебных заведениях.. отсюда вся база... нужно следить за нормами речи в СМИ, а также поднимать общую граммотность всего народа... ведь когда то мы были самой читающей нацией..