6768/(y-39)=564
Математика
6768/(y-39)=564
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у - 39 = 6768 / 564 = 12 y = 39 + 12 = 51
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