Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит путь 20 м за 4 с, после чего он начинает тормозить и останавливается через 10 с. Определите ускорение и тормозной путь автомобиля.
Физика
Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит путь 20 м за 4 с, после чего он начинает тормозить и останавливается через 10 с. Определите ускорение и тормозной путь автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость автомобиля 20/4 = 5 м/c. Ускорение торможения 5/10 = 0,5 м/с². Тогда тормозной путь автомобиля S = V² / (2 * a) = 5² / (2 * 0,5) = 25 м.
Гость:
Дано: S= 20м t1 = 4с t2=10 Найти: S2-? a-? Решение: V =S1/t1 = 20/4 = 5 -м/c. a=V/t = 5/10 = 0,5 -м/с². S2 = V²/(2a) = 5^2 = 25 м.
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