Определите вид треугольника АВС если: а) А(3;7;-4),В(5;-3;2),С(1;3;-10); б) А(5;-5;-1),В(5;-3;-1),С(4;-3;0);
Геометрия
Определите вид треугольника АВС если: а) А(3;7;-4),В(5;-3;2),С(1;3;-10); б) А(5;-5;-1),В(5;-3;-1),С(4;-3;0);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) А(3;7;-4),В(5;-3;2),С(1;3;-10); АВ = sqrt (4+100+36) = sqrt 140 BC= sqrt (16+36+144)= sqrt 196 AC= sqrt (4+16+36) = sqrt 56 разносторонний б) А(5;-5;-1),В(5;-3;-1),С(4;-3;0); АВ = sqrt (0+4+0) = 2 BC= sqrt (1+0+1)= sqrt 2 AC= sqrt (1+4+1) = sqrt 6 разносторонний
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