У коли на дне рождения было пять друзей.Первому он отрезал 1/6 часть пирога,второму-1/5 остатка,третьему-1/4 того,что осталось,четвертому-1/3 нового остатка.Последний кусок Коля разделил пополам с пятым другом.кому достался сам...

Математика

У коли на дне рождения было пять друзей.Первому он отрезал 1/6 часть пирога,второму-1/5 остатка,третьему-1/4 того,что осталось,четвертому-1/3 нового остатка.Последний кусок Коля разделил пополам с пятым другом.кому достался самый большой кусок?

Автор: Гость