AB-диаметр окружности. Точки  С и D лежат  на  окружности по  одну  сторону  от  прямой AB так, что  угол ABD равен 45* градусов. Вычислите  градусную  меру угла DCB.

Геометрия
AB-диаметр окружности. Точки  С и D лежат  на  окружности по  одну  сторону  от  прямой AB так, что  угол ABD равен 45* градусов. Вычислите  градусную  меру угла DCB.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Т.к. угол ABD = 45° и угол ADB = 90°( опирается на полуокружность), то угол DAB = 45° ⇒ дуга AD = дуге DB =90° 2) Угол BCD опирается на дугу DB и поэтому он равен углу DAB 45°.  
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