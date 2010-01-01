AB-диаметр окружности. Точки С и D лежат на окружности по одну сторону от прямой AB так, что угол ABD равен 45* градусов. Вычислите градусную меру угла DCB.
Геометрия
AB-диаметр окружности. Точки С и D лежат на окружности по одну сторону от прямой AB так, что угол ABD равен 45* градусов. Вычислите градусную меру угла DCB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Т.к. угол ABD = 45° и угол ADB = 90°( опирается на полуокружность), то угол DAB = 45° ⇒ дуга AD = дуге DB =90° 2) Угол BCD опирается на дугу DB и поэтому он равен углу DAB 45°.
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