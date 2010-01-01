Решить уравнение (х-7)(х+9)=0

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Решить уравнение (х-7)(х+9)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-7=0 или х+9=0 х=7          х=-9 Ответ:7;-9. 
Гость:
Если произведение равно 0, то хотя бы один из сомножителей равен 0. В данном случае 1)  Х - 7 = 0     2)  Х + 9 = 0      Х = 7               Х = -9
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