Решить уравнение (х-7)(х+9)=0
Алгебра
Решить уравнение (х-7)(х+9)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-7=0 или х+9=0 х=7 х=-9 Ответ:7;-9.
Гость:
Если произведение равно 0, то хотя бы один из сомножителей равен 0. В данном случае 1) Х - 7 = 0 2) Х + 9 = 0 Х = 7 Х = -9
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