звуко буквенный разбор слова образ,дежурный,двадцать,овраг

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Образ (о б р а с)-5 б,5 зв о(о)-гл,уд б(б)-согл,тв,парн,глух р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв а(а)-гл,безуд з(с)-согл,тв,парн,глух произношение не соответствует написанию Дежурный (д' э(в степени и) ж у р н ы j') д(д')-согл,мягк,парн,зв е( э в степени и)- гл,безуд ж(ж)-согл,тв,парн,зв у(у)-гл,уд р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв н(н)-согл,сонорн,тв,непарн,зв ы(ы)-гл,безуд й(j')-согл,сонорн,мягк,непарн,зв произношение не соответствует написанию Двадцать ( д в а ц а т')-8б, 6зв д(д)-согл,тв,парн,зв в(в)-согл,тв,парн,зв а(а)-гл,уд д(-)-не произносится ц(ц)-согл,тв,непарн,глух а(а)-гл,безуд т(т')-согл,мягк,парн,глух ь(-) произношение не соответствует написанию Овраг (а в р а к)-5 б, 5 зв о(а)-гл,безуд в(в)-согл,тв,парн,зв р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв а(а)-гл,уд г(к)-согл,тв,парн,глух произношение не соответствует написанию