звуко буквенный разбор слова образ,дежурный,двадцать,овраг
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звуко буквенный разбор слова образ,дежурный,двадцать,овраг
Ответ(ы) на вопрос:
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Образ (о б р а с)-5 б,5 зв о(о)-гл,уд б(б)-согл,тв,парн,глух р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв а(а)-гл,безуд з(с)-согл,тв,парн,глух произношение не соответствует написанию Дежурный (д' э(в степени и) ж у р н ы j') д(д')-согл,мягк,парн,зв е( э в степени и)- гл,безуд ж(ж)-согл,тв,парн,зв у(у)-гл,уд р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв н(н)-согл,сонорн,тв,непарн,зв ы(ы)-гл,безуд й(j')-согл,сонорн,мягк,непарн,зв произношение не соответствует написанию Двадцать ( д в а ц а т')-8б, 6зв д(д)-согл,тв,парн,зв в(в)-согл,тв,парн,зв а(а)-гл,уд д(-)-не произносится ц(ц)-согл,тв,непарн,глух а(а)-гл,безуд т(т')-согл,мягк,парн,глух ь(-) произношение не соответствует написанию Овраг (а в р а к)-5 б, 5 зв о(а)-гл,безуд в(в)-согл,тв,парн,зв р(р)-согл,сонорн,тв,непарн,зв а(а)-гл,уд г(к)-согл,тв,парн,глух произношение не соответствует написанию
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Образ - 2 слога [о]-гласный, ударный [б]-согласный, твёрдый, звонкий, парный [р]-согласный, твёрдый, звонкий, непарный [а]-гласный, безударный [с]-согласный, твёрдый, звонкий, парный 5 букв, 5 звуков Дежурный - 3 слога [д]-согл., мягкий, зв., парн. [и]-гл., безуд. [ж]-согл., тв., зв., непар. [у]-гл., уд. [р]-согл., тв., зв., непар. [н]-согл., тв., зв., непар. [ы]-гл., безуд. [й]-согл., зв., мяг. 8 б., 8 зв. Двадцать - 2 слога [д]-согл., тв., зв., парн. [в]-согл., тв., зв., парн. [а]-гл., уд. [д]-согл., тв., зв., парн. [ц]-согл., тв., зв., непар. [а]-гл., безуд. [т']-согл., мяг., глухой, парн. 8 б., 7 зв. Овраг - 2 слога [а]-гл., безуд. [в]-согл., тв., зв., парн. [р]-согл., тв., зв., непар. [а]-гл., уд. [к]-согл., тв., зв., парн. 5 б., 5 зв.
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