Найдите сумму трех последовательных натуральных чисел, среднее из которых равно n
Алгебра
Найдите сумму трех последовательных натуральных чисел, среднее из которых равно n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n-1)+n+(n+1) = 3 x n
Гость:
Первое число n -1, второе n, третье n + 1 , а их сумма (n - 1) + n + (n + 1) = 3 * n
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