Найдите сумму трех последовательных натуральных чисел, среднее из которых равно n

Алгебра
Найдите сумму трех последовательных натуральных чисел, среднее из которых равно n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n-1)+n+(n+1) = 3 x n
Гость:
Первое число n -1, второе  n,  третье  n + 1 ,  а их сумма (n - 1) + n + (n + 1) = 3 * n
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