Вычислите градусные меры углов ромба ABCD, если периметр равен 24см и АС=6см
Геометрия
Вычислите градусные меры углов ромба ABCD, если периметр равен 24см и АС=6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=BC=CD=DA=24/4=6 Треугольники ABCи ACD– равносторонние Угол ABC = углу ADC= 60 градусов Угол BCD= углу BAD=(360-2*60)/2=120 градусов
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